Нарушил предписание об изоляции и принял участие в несанкционированном массовом мероприятии

За участие в несанкционированном массовом мероприятии задержали 32-летнего минчанина. В ходе разбирательства установили: у него подтвержденное заболевание COVID-19 и официальное предписание о нахождении в самоизоляции. Со слов минчанина, он направлялся к своим знакомым, чтобы занять денег. Задержанный будет привлечен к административной ответственности за нарушение правил изоляции и участие в несанкционированном массовом мероприятии.