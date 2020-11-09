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Нарушил предписание об изоляции и принял участие в несанкционированном массовом мероприятии

За участие в несанкционированном массовом мероприятии задержали 32-летнего минчанина. В ходе разбирательства установили: у него подтвержденное заболевание COVID-19 и официальное предписание о нахождении в самоизоляции. Со слов минчанина, он направлялся к своим знакомым, чтобы занять денег. Задержанный будет привлечен к административной ответственности за нарушение правил изоляции и участие в несанкционированном массовом мероприятии.

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