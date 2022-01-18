Нарушителей границы с применением табельного оружия задержали белорусские пограничники

С применением табельного оружия наши пограничники задержали двух белорусов. Ночью вблизи границы с Украиной был зафиксирован автомобиль "Ауди". Машина ехала в украинском направлении по лесу недалеко от пограничная полоса. При попытке скрыться водитель сбилвоеннослужащего. Пограничникам пришлось стрелять по колесам и в воздух.



В настоящее время продолжаются оперативные мероприятия для выяснения всех обстоятельств. Пострадавшего пограничника доставили в пинскую районную больницу.