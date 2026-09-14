"Нас готовили быть обслуживающим персоналом" - как жилось белорусам под Польшей до 17 сентября

В белорусских городах около 170 улиц, переулков и площадей носят название "17 сентября". За этим адресом стоит не просто календарная дата, а рубеж, который почти два десятилетия разделял белорусский народ. Для жителей это было долгожданное освобождение Западной Беларуси от польской оккупации. Семейные истории о жизни в оккупации, которые передавались из поколения в поколение, - в программе "Война и мир".

Жительница Верхнедвинска Раиса Сардько рассказала, какую трагедию переживала ее большая семья в те годы. "Слышала это действительно из первых уст. Это история дедушки и бабушки - и моих, и мужа", - рассказала женщина.

В семье было 8-9 детей, часть из которых в 1921 году были женаты и замужем и жили по разным берегам Двины. "Это была и трагедия семьи. И когда умерли их предки, они, оказавшись на этом берегу Двины, не смогли даже перебраться на похороны, не могли посетить могилы предков. Не могли свободно разговаривать на белорусском языке, а самое главное, дети не могли учиться", - сожалеет она.

"Только самые младшие учились в школе после того, как в 1939 году была освобождена Беларусь, даже после войны смогли нормально получить образование. Впоследствии поступили даже в московские вузы. Поехали на строительство БАМа. И до сих пор их потомки живут в Красноярском крае", - рассказала Раиса Сардько.

Чтобы понять 17 сентября, нужно вернуться в 1921 год. Тогда подписали Рижский мирный договор. Представителей Беларуси за столом не было, но Польше отошло более 110 тыс. квадратных километров западнобелорусских земель. По итогам советско-польской войны под польской властью оказались более 4,5 млн человек. Польские власти не говорили "Западная Беларусь". Для них это были восточные кресы, окраины. Для них эта земля всегда оставалась Амазонией, а местные жители - туземцами.

Дмитрий Швайба, политический эксперт, кандидат экономических наук:

"Моя семья тоже символизирует факт объединения Западной и Восточной Беларуси, поскольку моя супруга из Западной Беларуси, как раз из места, которое являлось пограничным важным пунктом в польской инфраструктуре. И когда уже произошло объединение, белорусская семья получила возможность жить в белорусском государстве и развиваться. И все социальные лифты включились в этот момент для белорусов, что очень важно, они, конечно, предопределили судьбы очень многих семей".

Политический эксперт отдельно остановился на экономике.

"Это колоссальный экономический эффект. Ведь несправедливое разделение Беларуси в 1921 году разорвало все экономические связи, логистически разорвало территорию. Днепровско-Бугский канал, железные дороги выстраивались под одну экономическую систему, предприятия являлись смежниками, обеспечивали друг друга в рамках территорий. Разделение устроило экономический тупик с обеих сторон", - обратил внимание Дмитрий Швайба.

"Все те вещи, которые происходили в отношении белорусского православного населения на этих территориях, превратили эту территорию во внутреннюю колонию. Ведь таких прецедентов не было", - возмутился он.

"Страна, заявляющая о европейском будущем, о неких прогрессивных процессах внутри себя, поставила в кабальное положение часть населения, которое оказалось не по своей воле в этой стране и в какой-то степени могло бы рассчитывать на эту страну", - подчеркнул Дмитрий Швайба.

По оценкам историков, политику польских властей можно свести к трем словам: экономическая маргинализация, политическая дискриминация, культурная ассимиляция. Тяжелой промышленности на западнобелорусских землях почти не было. Еще острее стоял земельный вопрос: менее 1 % крупных владельцев держали 55 % земли, среди них отставные польские военные. В школах было не легче. В 1921 году в Западной Беларуси насчитывалось около 400 белорусских школ. К 1938-му осталась одна гимназия в Вильно, да и та без старших классов.

Главный редактор "Альфа Радио" и радио "Победа" Вадим Шепет рассказал историю своей бабушки, которая, по его словам, показывает, что из белорусов готовили обслуживающий персонал. "Потому что она всегда рассказывала, что уже в 6-8 лет она, маленькая девочка, работала на пана. И пан относился к ней как к человеку, который должен полоть бураки, ухаживать за землей. Дедушка ухаживал за быками. То есть, в принципе, изначально нас готовили к тому, чтобы мы были таким обслуживающим персоналом", - заключил он.