"Нас было 40 тысяч, а воды привозили на тысячу человек" - воспоминания бывших узников концлагеря в Бобруйске

С июня 1941 года по июнь 1944-го белорусский город Бобруйск находился в оккупации. На территории города фашисты организовали лагеря смерти. В первые месяцы, когда порядки в концлагере еще устанавливались, можно было откупить за хорошую мзду своего родственника, если докажешь, что пленный действительно муж, сын или брат. И иногда чудеса случались.

Была же такая поговорка: "Матка, яйко, матка, шпэк, я немецкий человек". Николай Чергинец, народный писатель Беларуси

В семье Николая Ивановича Чергинца разыгралась своя трагедия - сестра Зина была схвачена фашистами за сотрудничество с партизанами и подвергнута страшным пыткам. Настал день, когда узников уже собирались везти на расстрел.

Мать бросилась к офицеру, а она тряпочки чистые выстирала, каждое яйцо вымыла, хорошо масло приготовила, на кошелке чистенькая тряпочка. Вот она чуть-чуть отогнула тряпку и к офицеру: "Пан офицер, май киндер". Немец так перчаткой отогнул, глянул, глаза загорелись - красиво все выложено. Зовет своего подчиненного: "Забери. Киндер вэк". Николай Чергинец, народный писатель Беларуси

Те, кому удалось вырваться из лагеря, впоследствии вспоминали о пережитых ужасах.





По данным Чрезвычайной комиссии по расследованию и установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников, только в Бобруйске и его окрестностях за время оккупации было уничтожено до 40 тысяч гражданского населения, военнопленных - более 44 тысяч.

Факт Пересыльный лагерь для военнопленных, который вошел в историю как дулаг № 131, стал одним из крупнейших на оккупированных немцами территориях СССР.

Многие из пересыльных до лагерей для военнопленных не доезжали, но и там жертвы были огромные: шталаг №352 (Масюковщина) - 55 тысяч погибших; № 337 (ст. Лесная, Барановичи) - 88 тысяч; №351 (Глубокое) - 27 тысяч, № 314 (Брест) - 7 тысяч.

Общее количество погибших советских военнопленных на оккупированной территории, по данным Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, составляет более 810 тысяч, по уточненным данным - почти миллион человек.