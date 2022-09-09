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"Нас миллионы сердец": праздничный марафон по случаю 20-летия БРСМ завершился в Витебске
Красочной программой "Нас миллионы сердец" завершился праздничный марафон по случаю 20-летия БРСМ в Витебске. В госуниверситете имени Машерова собрались активисты из разных уголков севера страны. В областной организации более 40 тысяч участников. Благодаря их инициативе появились и успешно проходят интересные молодежные проекты. Так, республиканский конкурс "Властелин села" был придуман в Глубокском районе. До начала концерта гости могли ознакомиться со знаковыми достижениями молодежи Витебской области.
Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома: Проектов очень много интересных. И все они улучшают нашу окружающую среду, в которой мы живем. Так что все нам во благо. Слава богу, что вся эта энергия, которая кипит, как вы видите, у молодежи, в университетах, направлена именно в созидательное русло.
Владимир Бабичев, первый секретарь Витебской областной организации БРСМ: На проекте "100 идей для Беларуси" мы каждый год привозим первые места. И наши ребята отправляются на следующий этап - это "100 идей для СНГ". Сегодня мы развиваем студенческие отряды, каждый год увеличиваем количество бойцов. Учитывая то, что у нас занятость круглогодичная, не только в летний период, мы сегодня сформировали медицинские студенческие отряды, которые работают в учреждениях здравоохранения.Самые активные и креативные участники БРСМ отмечены грамотами. Их вручил губернатор Витебской области Александр Субботин.
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