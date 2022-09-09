"Нас миллионы сердец": праздничный марафон по случаю 20-летия БРСМ завершился в Витебске

Владимир Бабичев, первый секретарь Витебской областной организации БРСМ: На проекте "100 идей для Беларуси" мы каждый год привозим первые места. И наши ребята отправляются на следующий этап - это "100 идей для СНГ". Сегодня мы развиваем студенческие отряды, каждый год увеличиваем количество бойцов. Учитывая то, что у нас занятость круглогодичная, не только в летний период, мы сегодня сформировали медицинские студенческие отряды, которые работают в учреждениях здравоохранения. Самые активные и креативные участники БРСМ отмечены грамотами. Их вручил губернатор Витебской области Александр Субботин.