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"Нас стало в 2 раза больше!" - председатель Молодежного парламента Беларуси
Количество членов Молодежного парламента Беларуси по сравнению с прошлым созывом увеличилось в 2 раза. Об этом рассказал председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси Никита Рачиловский в проекте "Успеть до полуночи" на телеканале "Беларусь 1".
Второй созыв Молодежного парламента Беларуси, по его словам,сильно изменился и этовынуждаетвсех адаптироваться. "У председателя и у президиума Молодежного парламента появляются новые задачи, обязанности, зона ответственности, какие-то возможности и расширяется сфера влияния", - сказал он.
Председатель Молодежного парламента обратил внимание, что в первом созыве было 70 человек - по 10 человек от каждой области и города Минска. "Сейчас в парламенте 138 человек. Это от каждого района нашей страны, от каждого областного центра, города Минска и города областного подчинения, - пояснил Никита Рачиловский. - Т.е. нас стало в 2 раза больше. В 2 раза больше возможностей".
Полный выпуск проекта "Успеть до полуночи" смотрите здесь.
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