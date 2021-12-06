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"Нас здесь только 1500, но весь ЕС не может нам помочь!" - беженцы обращаются к европейским чиновникам
Очередная неделя в ожидании милости от Европы. "Нас здесь только 1 500, но весь ЕС не может нам помочь!", - с такими фразами на плакатах беженцы сегодня обращаются к европейским чиновникам. Люди устали ждать, они подавлены и призывают весь мир прекратить политические игры и не использовать потерявших дом беженцев как оружие против врага. Они все еще надеются на западное здравомыслие и то, что гуманитарный коридор все же будет открыт.
На связи из логистического центра Анастасия Бенедисюк. Каковы настроения сегодня среди беженцев? Понедельник, в логистическом центре традиционно банный! Впрочем, сегодня здесь думают, скорее, не о чистоте тела, а помыслов мирового сообщества. Такое долгожданное 6 декабря, судя по всему, не вошло в историю. Сегодня в Германии так и не нашли времени на полторы тысячи молящих о помощи! И вот что на этот счет говорят сами беженцы.
Нам тяжело в Ираке, мы хотим в Германию, мы ждем решения от Европейского союза. Малыш переживает, у него стресс, и ему здесь тяжело находиться.
Я понимаю, что есть какие-то проблемы между Польшей и Беларусью, есть свои конфликты. Но почему нас не может принять Европа, когда там и так сотни беженцев, почему тогда они не могут принять нас?
У нас есть надежда. Мои друзья и кузина, которая живет в Европе, сказали, что мы можем попасть туда. Я не могу вернуться в Ирак, потому что отец продал дом, машины и свою компанию.
Кадры сделаны этим утром. Дети с плакатами. И надписи: "Пожалуйста, прекратите войну между вами и решите нашу ситуацию". "Мы не хотим обратно в Ирак. Там наши жизни в опасности". "Нас здесь только полторы тысячи, но весь ЕС не может нам помочь!"
Не все выдерживают это психологического насилия от безвыходности, безысходности. У кого-то силы не просто на исходе, они закончились. Они пакуют вещи и готовятся возвращаться
Бади, старейшина в лагере беженцев:
Европа не хочет ничего решать, я здесь буду до конца. Многие останутся - такие как я, у кого есть проблемы в Ираке, у кого ничего нет. Вчера плакал мужчина, потому что его виза истекла, но Беларусь никто не обвиняет, но Европа не дает ответа и помочь не может. Лучший вариант привлечь их внимание - это пересечь границу и сказать им напрямую. Многие люди, которые едут в аэропорт, не сразу едут в Ирак.
Также сегодня приезжала матушка Гавриила. Что привезли и какие слова нашла для беженцев - покажем в следующих выпусках. Я добавлю, что утром медики подвели итоги работы за выходные. В целом жалоб на здоровье стало меньше. 60 процентов обращений от женщин и детей. И вчера здесь случилась первая гололедная травма, от госпитализации семья, правда, отказалась. Они возвращаются на родину.
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