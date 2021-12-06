"Нас здесь только 1500, но весь ЕС не может нам помочь!" - беженцы обращаются к европейским чиновникам

Нам тяжело в Ираке, мы хотим в Германию, мы ждем решения от Европейского союза. Малыш переживает, у него стресс, и ему здесь тяжело находиться.

Я понимаю, что есть какие-то проблемы между Польшей и Беларусью, есть свои конфликты. Но почему нас не может принять Европа, когда там и так сотни беженцев, почему тогда они не могут принять нас?

У нас есть надежда. Мои друзья и кузина, которая живет в Европе, сказали, что мы можем попасть туда. Я не могу вернуться в Ирак, потому что отец продал дом, машины и свою компанию.

Европа не хочет ничего решать, я здесь буду до конца. Многие останутся - такие как я, у кого есть проблемы в Ираке, у кого ничего нет. Вчера плакал мужчина, потому что его виза истекла, но Беларусь никто не обвиняет, но Европа не дает ответа и помочь не может. Лучший вариант привлечь их внимание - это пересечь границу и сказать им напрямую. Многие люди, которые едут в аэропорт, не сразу едут в Ирак.

Кадры сделаны этим утром. Дети с плакатами. И надписи: "Пожалуйста, прекратите войну между вами и решите нашу ситуацию". "Мы не хотим обратно в Ирак. Там наши жизни в опасности". "Нас здесь только полторы тысячи, но весь ЕС не может нам помочь!"Не все выдерживают это психологического насилия от безвыходности, безысходности. У кого-то силы не просто на исходе, они закончились. Они пакуют вещи и готовятся возвращаться