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NASA покажет снимки космоса в день вашего рождения

Космическое агентство к 30-летию запуска телескопа "Хаблл" открыла специальный сервис. Там можно ввести число и месяц своего рождения и увидеть, какое космическое явление в этот день наблюдал аппарат. "Хаблл" - первый оптический телескоп, который вывели в космос. Благодаря этому аппарату ученым удалось делать невероятные фотографии Вселенной круглые сутки семь дней в неделю с апреля 1990 года.

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