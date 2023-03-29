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Насеня: Вопросы, с которыми приходит молодежь, подтверждают, что наше государство социальное, люди здесь живут спокойно

Проблемы международной безопасности, экономические вопросы и то, что волнует каждого белоруса: рост доходов, цены, здравоохранение, поддержка многодетных и военных, жилье, развитие городов и сел. Об ожиданиях от самого обсуждаемого события этой недели - Послания Президента народу и парламенту - поделился депутат Палаты представителей.

Мы действительно добились того, что молодежь хочет жить и развиваться, не стремиться в Минск, а приходит с предложениями, как улучшить свой город. С какими-то определенными проектами, как улучшить условия быта, жизни молодежи, приходят с видением решения каких-то проблем. И это большой плюс, это говорит о том, что наше государство социальное, что оно действительно сильное, что люди здесь живут спокойно. Их интересует быт.
Анатолий Насеня

Полное интервью смотрите в видео.

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