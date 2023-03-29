Насеня: Вопросы, с которыми приходит молодежь, подтверждают, что наше государство социальное, люди здесь живут спокойно

Мы действительно добились того, что молодежь хочет жить и развиваться, не стремиться в Минск, а приходит с предложениями, как улучшить свой город. С какими-то определенными проектами, как улучшить условия быта, жизни молодежи, приходят с видением решения каких-то проблем. И это большой плюс, это говорит о том, что наше государство социальное, что оно действительно сильное, что люди здесь живут спокойно. Их интересует быт.

Анатолий Насеня