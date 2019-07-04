День Независимости - наш главный праздник - сближает государства,народы и всех потомков поколений победителей

Три четверти века новой истории Беларуси, свободной от нацизма. День Независимости, традиции и ритуалы, которые белорусский народ осмотрительно вложил в фундамент своей государственности. Фундамент первого суверенного государства белорусов. Без деления граждан на своих и чужих, с миролюбивой внешней политикой, с четкими приоритетами развития внутри страны.



Главный вопрос, который задавали мы сами себе накануне, - достойно ли храним и развиваем наследие поколений-победителей? Справляемся ли с миссией, которую передали нам солдаты Победы: чтобы каждое следующее поколение жило хоть немного свободнее и счастливее предыдущего. На этот вопрос уже могут ответить поколения 90-ых и нулевых - белорусы, рожденные в независимой республике.



Как отвечали? Андрей Кривошеев осмыслил уникальность торжеств и собрал мнения о Дне Независимости - 2019.

День Независимости -сосредоточие суверенных и возрожденных традиций

Уникальность белорусского Дня Независимости, даты, которые самым демократическим в мире способом, на референдуме, выбрали белорусы - в ее символичности. 3 июля отсылает нас не к распаду Советского Союза и формальной независимости, а к моменту нашего величайшего триумфа - освобождению родной земли. В этом подвиге участвовали все народы большой страны, и потому наш День Независимости и наш главный государственный праздник сближает и государства, и народы, - всех потомков поколений победителей.

День Независимости - это сосредоточие суверенных и возрожденных традиций. Минск говорит и показывает в стилистике поколения победителей - торжественно, возвышенно, но без пафоса и надрыва. Так решили сами белорусы на референдуме в 1996 году. С 1997-го традиция крепла и развивалась вместе с государством и обществом.





Радость, волнение, гордость - главные эмоции белорусовв День Независимости



Война прошла через каждую семью, 22 июня и сегодня - самая скорбная дата в календаре. Но, 3 июля страна словно заново переживает величие момента освобождения. Ритуалы и традиции в этот день более чем уместны. Каждый день войны, мужество освободителей и стойкость народа - часть нашего самосознания. Передаваемый из поколения в поколение код нации. Об этом - главнокомандующий для тех, кто слушает и слышит белорусскую позицию.

Рядом на трибунах - политики и дипломаты, слова разнесутся по глобальному медиапространству. Хочется верить, что ключевой посыл Президента о мире, от страны, что имеет моральное право взывать к недопущению любой вражды, - будет услышан.

Стилизованный партизанский парад, новейшая белорусская техника, лучшие "крылья" Беларуси и России - с особыми чувствами в них всматриваются ветераны. Выстоять на войне, победить и достойно прожить 75 мирных лет восстанавливая родину - это подвиг на все времена.

Второй раз в новейшей истории и впервые на День Независимости - парад вечерний

Под мощными софитами - слаженность марша людей и техники вызывают особый восторг. Рекордное число зрителей - как бесспорное доказательство важности и нужности традиции для всех поколений. На вопросы журналистов люди отвечают: "Это же наши близкие в парадных коробках, это же наш праздник и независимость нашего государства - мы не могли не прийти!".

Военные специалисты особенно внимательны при прохождении техники. Три четверти - новейшие либо модернизированные образцы. "Волаты", "Полонезы", "Лисы" и "Драконы" - уже прочно вошли в армейскую лексику и тактику армейских учений. На горизонте новый технологический уровень - искусственный военный интеллект в новых комплексах "Берсерк" и "Богомол".

Интересно, что белорусские силовики в этот день говорят не столько о военной силе, сколько о силе единства народа и армии. Можно победить самую технологичную и профессиональную группировку - народ непобедим.





Главный государственный праздник - День Независимости - еще и глубоко личное, семейное торжество



Оттого на парад приходят с детьми, оттого в этот день чествуют и вспоминают живых и ушедших отцов, дедов и прадедов.

Мир, война, борьба и снова мир, уже на 75 лет вперед - краткий очерк, длиною почти в вековой рубеж, в театрализованном эпизоде "Беларусь героическая". Для кого-то напоминание, для большинства - взгляд в прошлое отцов и дедов. Взгляд полный символов и метафор. Где каждый акт - передает дух времени.