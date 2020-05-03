Ответы на острые вопросы о COVID-19 в эксклюзивном интервью врача-эпидемиолога Виктора Сущевича

Переболеют практически все, но большинство и не заметят. Популярное в народе мнение подтверждают и эпидемиологи. Пожалуй, самое плохое в истории про коронавирус то, что передается он воздушно-капельным путем. Но в отличие от многих других известных миру эпидемий, смертность от COVID не такая большая. Сегодня в стране выделено более 18,5 тысяч коек для пациентов с коронавирусом и пневмониями. А всего в Беларуси около 80 тыс. коек и больше 2 тысяч аппаратов ИВЛ. В некоторых учреждениях здравоохранения в регионах, по приказу Минздрава, выделяют резервные койки. Но это, опять же, на всякий случай.



Не каждый эпидемиолог на своем веку получает возможность изучить пандемию в режиме реального времени. Наш корреспондент Юлия Гризунт пообщалась с одним из таких врачей. Который, даже несмотря на переработки, свободное время проводит тоже на посту, изучая публикации в иностранных научных журналах. Прямо сейчас наш эксклюзив. Заведующий отделением медицинской статистики Минской областной клинической больницы Виктор Сущевич ответил на самые острые вопросы о COVID-19 (видео).



