Наш гость - белорусский композитор Леонид Ширин

Официальный гимн II Европейских игр, музыка к медальной церемонии, которая около двухсот раз звучит в эти дни в момент награждения победителей, а также песни "Пламя мира" и "Сердца вместе", которую исполнил легендарный экс-вокалист группы Deep Purple Джо Линн Тернер на Площади флага.



Все эти произведения написаны одним белорусским композитором – Леонидом Шириным.