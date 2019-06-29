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Наш гость - белорусский композитор Леонид Ширин

Официальный гимн II Европейских игр, музыка к медальной церемонии, которая около двухсот раз звучит в эти дни в момент награждения победителей, а также песни "Пламя мира" и "Сердца вместе", которую исполнил легендарный экс-вокалист группы Deep Purple Джо Линн Тернер на Площади флага.

Все эти произведения написаны одним белорусским композитором – Леонидом Шириным.

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