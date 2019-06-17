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Наш Новицкий! Легендарный спортивный комментатор - в проекте "Наши"

38 лет работы для Белтелерадиокомпании. Он с места событий отработал 12 Олимпиад! Заслуженный деятель культуры Беларуси, комментатор Владимир Новицкий - сегодня герой проекта Агентства теленовостей "Наши".

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