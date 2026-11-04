"Наша площадка предоставляет слово всем" - Рыженков о Минской конференции по безопасности

IV Минская международная конференция по евразийской безопасности вызвала огромный интерес со стороны международного сообщества, включая страны ЕС. Об этом, подводя итоги, заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.

По его словам, санкции вынудили Минск расширить контакты и "прыгнуть за горизонт", что превзошло все ожидания. Конференция стала примером: никакие ограничения не являются препятствием, если на кону мир.

Глава белорусского МИД призвал вернуться международное сообщество к практике учета мнений всех стран.

"Наша площадка предоставляет слово всем. Даже если кто-то приехал с мыслями, которые не укладываются в наше понимание региональной повестки, вопросов безопасности и стабильности, хочет пропагандировать войну, здесь также найдется возможность для выражения его мнения. Но он тут же получит соответствующие вопросы от других. Ему придется объясняться", - сказал глава МИД.

Как заметил министр, на такую дискуссию существует запрос. Очень много людей, особенно на территории Евросоюза, просто хотели бы выразить свое мнение, но площадки для этого нет. "Эти люди также видят те проблемы, которые сегодня существуют, и не хотят их замалчивать, потому что результаты могут быть драматичны не только для региона, но и для всего человечества. Об этом вчера очень ярко говорил Президент Беларуси", - отметил Максим Рыженков.

"Думаю, что мы постараемся найти некие форматы, которые позволят нам даже при увеличении спроса все равно сохранить возможность приезда большего количества экспертов", - сказал министр.

Максим Рыженков подчеркнул востребованность площадки на фоне кризиса ОБСЕ, где стороны не слышат друг друга, используется менторский тон и отсутствует содержательный диалог.

Участники отметили: конференция затронула все стороны сотрудничества. Отдельно была отмечена позитивная атмосфера кулуарных обсуждений.