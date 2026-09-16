"Наша правда бьет Запад в самое больное место" - эксперт Канашиц о блокировке белорусских каналов

Блокировка каналов белорусских СМИ - это грубейшее проявление цензуры и попытка "заглушить" отличное от Запада мнение.

"Снос белорусских YouTube-каналов уже не вызывает удивление. Разве что удивление такого плана: как далеко они могут еще зайти в своей подлости и в своем цинизме", - отметил Сергей Канашиц, главный редактор олимпийского журнала Team BY, член комиссии по коммуникациям НОК Беларуси, главный редактор "Народной газеты".

"То, что наша историческая правда и наши традиционные человеческие нарративы для Запада - словно святая вода для бесов, уже давно стало ясно", - считает эксперт. При этом он подчеркнул, что удалять YouTube-каналы с контентом музыкальной и этнокультурной направленности - это слишком.

"С другой стороны, нас боятся, а значит, нас уважают. Наша правда попадает в самую точку, в самое больное их место", - подытожил Сергей Канашиц.