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"Наша работа должна быть нацелена на перспективное развитие". Ольга Чуприс провела личный прием в Пинске

Научные разработки Полесского госуниверситета

Во время своей поездки в регион Ольга Чуприс также посетила Полесский государственный университет, где ознакомилась с проектами, над которыми работает инжиниринговый центр вуза и встретилась с преподавателями.

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