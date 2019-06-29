Наша съемочная группа побывала на малой родине Юрия Щербацевича

Призеры II Европейских игр продолжают эстафету добра. К акции Президентского спортивного клуба "Олимпийский путь" присоединился и обладатель серебряной медали по спортивной стрельбе Юрий Щербацевич.



Спортсмен перечислил 10 тысяч рублей школе, где делал свои первые шаги на пути к успеху. Наша съемочная группа побывала на малой родине спортсмена и узнала, кто его самый преданный болельщик.



Мария Тройнич продолжит.



Кадры выступления сына на II Европейских играх Светлана Щербацевич пересматривала уже несколько раз. Говорит, в финале болели за Юру всей родней. Когда узнали, что он взял серебро, не могли сдержать эмоций.



Выступление Юрия Щербацевича принесло Беларуси первую медаль по пулевой стрельбе на Играх. Спортсмен боролся за золото до последней секунды, но чуть удачливее оказался россиянин Сергей Каменский. У нашего стрелка серебро.



Двойную гордость за сына Светлана испытала, когда он присоединился к проекту “Олимпийский путь” и перечислил 10 тысяч рублей на счет школы, где начиналась его спортивная карьера.



Вместе с мамой в родном Пинске за спортсмена переживал и его первый тренер Адам Свиридович. В секцию по стрельбе Юра пришел в 13 лет. По словам наставника, он сразу понял: у парня большое будущее.