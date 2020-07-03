"Наша техника". Штадлер

Cимволом успешного развития машиностроительной отрасли современной Беларуси по праву считается и компания "Штадлер Минск" Десять ее пятивагонных электропоездов готовятся пополнить парк Белорусской железной дороги. Планируется, что первый поезд будет изготовлен уже к концу года. Официальная передача подвижного состава состоится после прохождения процедур сертификации и опытной эксплуатации. Произойдет это ориентировочно летом 2021 года.О преимуществах такого транспорта узнаем прямо сейчас - Агентство теленовостей подготовило к эфиру новые серии проекта "Наша техника".