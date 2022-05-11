"Нашчадкі традыцый" - фестиваль-конкурс проектов учащихся

Котчинская кадриль, павловский свадебный каравай, руховские ковры и деревянные кружева из Ветки. Второй Республиканский фестиваль-конкурс "Нашчадкі традыцый" собрал в столице 130 юных исследователей из всех регионов Беларуси. Более 20 творческих проектов, которые знакомят с традициями родного края, были представлены в современной интерпретации. Среди номинаций фестиваля-конкурса - "Народное декоративно-прикладное творчество" и "Фольклорное творчество".



Педагоги с учениками городских и сельских творческих коллективов и кружков сначала исследовали народное наследие малой родины, а затем дали новую жизнь народным танцам, обрядам и декоративным промыслам.



Среди победителей республиканского фестиваля-конкурса "Нашчадкі традыцый" - проекты Минской области: "Руховские ковры" из Стародорожского края и фольклорный проект из Слуцка "Колыбельная мамы - оберег на всю жизнь".