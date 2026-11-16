Краткий пересказ от ИИ

Молодое поколение объединилось в Узбекистане, чтобы спеть во имя мира. Представители 17 стран уже прибыли в Ташкент.

20 ноября юные вокалисты исполнят авторские песни на IV Международном телевизионном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение". Белорусы желают победы Марго Зингман. Суперфиналистка шоу "Фактор.BY. Дети" представит композицию "Я держу ладонями свет".

Она держит ладонями свет, а в ответ ей тепло Узбекистана. Для белорусского ноября солнце и плюс 17 - редкость. Перед долгой экскурсией у конкурсантов есть время, чтобы прогреть связки и насладиться фасадом уникального музея, который внесен Книгу рекордов Гиннеса.

"Когда мы уже ехали в автобусе, смотрели на всю эту красоту, я просто не представляла, что, во-первых, это здание будет таким огромным, детализированным. Я точно не сплю. Это точно какой-то фильм. Потому что только в фильмах или нейросетью можно сделать такую красоту. Но я уверена, нейросеть никогда не передаст такую красоту, как в жизни. Честно, я сейчас просто в восторге", - поделилась впечатлениями представительница Беларуси на Международном телевизионном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение" Марго Зингман.

Центр исламских цивилизаций значился первым пунктом в расписании участников "Нашего поколения". Визуальный синоним Узбекистана 34 метра высотой. Эпицентр искусства, который некоторые из прибывших делегаций использовали как первую репетиционную сцену.

Экскурсия не помеха, а база для культурной дипломатии. Сегодня о соперничестве здесь ни слова. Участники из Монголии, Мадагаскара, Китая делились своими мотивами присоединения к "Нашему поколению".

"Желание победить есть, но самое главное - это участие. Самое главное - это новые знакомства, новые эмоции, новый опыт", - считает представительница Таджикистана на Международном телевизионном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение" Малика Нурматова.

Понять Узбекистан предложили через экспозиции о доисламском государстве, где даже трещит огонь в пещерах. Рассказали о периоде узбекских ханств и показали бесценный возврат - фрагмент величественного Байсунгурского Корана. Центр исламской цивилизации можно сравнить по своему масштабу с Дворцом Независимости в Минске. Его площадь - 50 тыс. квадратных метров. По задумке президента Шавката Мирзиёева, было важно подчеркнуть, что узбеки - это не просто народ, который трудится от зари до зари на хлопковом поле, это народ с великой историей.

"Архитектура этого места действительно хороша. На самом деле мы очень удивлены. Люди очень дружелюбны. Еда вкусная", - поделилась впечатлениями представительница Уганды на Международном телевизионном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение" Ремона Набасирье.

"Это очень необычное явление: светит солнце и очень холодно. В Африке такого не бывает. А вообще мы все братья и сестры. Мы одна большая семья. Будь вы из Уганды, Африки, Китая - мы все одинаковы. Призываем всех прийти и объединиться", - говорит представитель Уганды на Международном телевизионном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение" Джеремайя Джунджу.

Сама же идея о путешествии "Нашего поколения" по странам долго витала в воздухе. Но материализовалась в соглашении между Россией и Узбекистаном в начале года.

Стелла Хачанянц, генпродюсер Международного телевизионного конкурса детской авторской песни "Наше поколение", учредитель Академии современного искусства: "В феврале к нам обратился центр "Келажак". Им очень понравился наш проект, и они хотели бы его провести в Ташкенте. Беларусь - очень сильный партнер в плане медийной поддержки. И ее представители, талантливые дети, - замечательные участники".

Международный конкурс четыре года назад сформулировала Россия как ответ на политизированное детское "Евровидение". Эта же альтернатива возвращает талантов к музыке и смыслам в ней. Страны БРИКС и ШОС тогда поддержали, форум на повестке у межправительственных комиссий этих объединений и сегодня. Впервые на приглашение участвовать в конкурсе "Наше поколение" откликнулись Италия и Мальта.

Татьяна Селиверстова, сооснователь Международной академии современного искусства, гендиректор АНО "Лидеры международного сотрудничества": "У нас как у организаторов конкурса "Наше поколение" очень обширные связи с продюсерскими центрами, с телевизионными каналами не только стран БРИКС и ШОС, но и европейских стран, поэтому нам было нетрудно пригласить представителей европейских стран принять участие, и они даже спросили, почему их не приглашали на предыдущие конкурсы. Мы договорились, что уже в следующем году примут участие и другие страны помимо Италии и Мальты".

16 ноября помимо официальной пресс-конференции прошла жеребьевка. Как и было годами ранее, конкурсантам предложили рассказать о себе или же спеть о своей стране, а еще взять на память об Узбекистане глиняную статуэтку. Только под двумя из них находились 1-й и 18-й порядковые номера выступлений. Откроет конкурс Кения, а финальный аккорд даст Индия.

Аико Бет, представительница Кении на Международном телевизионном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение": "Для меня очень важно выступать первой, мне кажется, так я смогу донести свое слово еще лучше. Узбекистан - прекрасная страна, очень красивая, все люди очень добрые, поэтому я смотрю вперед с большой надеждой, что я найду новых классных друзей".

Музыка вне границ. Финал международного конкурса состоится 20 ноября. Впервые члены жюри от каждой страны будут присутствовать на Гранд-гала лично. От Беларуси в качестве эксперта прилетит Настя Кравченко.

Поддержать свою участницу смогут и белорусы. Онлайн-голосование стартует за день до конкурса, 19 ноября. Каждый сможет зайти на сайт и прослушать песни из 18 стран мира. Но выбрать можно только три фаворита. Надеемся, среди них будет звучать и наша Марго Зингман.