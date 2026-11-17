17 ноября у проекта "Наше поколение" - день подготовки к телешоу Международного конкурса детской авторской песни.

Вокалисты из 18 стран участвуют в записи гимна и съемках видеовизиток. Напомним, вокальное состязание состоится в четвертый раз.

Альтернатива политизированному детскому "Евровидению" объединила страны БРИКС, ШОС и впервые - Европы. Споют Мальта и Италия.

Уже в эту субботу, 21 ноября, на телеканале "Беларусь 1" можно будет увидеть телеверсию конкурса, где выступят голоса из 18 стран мира. У "Нашего поколения" 17 ноября - день подготовки к телешоу международного конкурса детской авторской песни. Вокалисты из 18 стран участвуют в записи гимна и съемках видеовизиток. Напомним, вокальное состязание состоится в четвертый раз.

Альтернатива политизированному детскому "Евровидению" объединила страны БРИКС, ШОС и впервые - Европы. Споют Мальта и Италия.

Расскажем, что на повестке 17 ноября у белоруски Марго Зингман.

День начался с визита в гости к узбекским коллегам - на телеканал ZO'R TV. Это крупный общенациональный вещатель, который давно и успешно задает тон в создании яркого музыкально-развлекательного контента. Выбор такой площадки неслучаен: именно благодаря опыту и мощностям канала международный конкурс "Наше поколение" выйдет в полноценном телевизионном формате.

В Узбекистане финал покажут 28 ноября. Белорусам повезло больше: уже в эту субботу, 21 ноября, на телеканале "Беларусь 1" можно увидеть телеверсию конкурса, где выступят голоса из 18 стран мира.

Поддержать конкурсантов, и в частности белорусскую участницу Марго Зингман, сможет каждый зритель. Ради этого привычный график сегодня изменился: вместо репетиций на главной сцене участники переместились в соседний павильон. Там сейчас кипит работа над записью коротких видеовизиток - в кадре звучат лишь куплет и припев конкурсных композиций.

Уже в этот четверг, 19 ноября, эти ролики появятся на официальном сайте конкурса "Наше поколение". Ровно в 13:00 откроется онлайн-голосование: зрители смогут послушать все песни, оценить номера и выбрать трех своих фаворитов - в том числе отдать голос за Беларусь.

Марго Зингман, представительница Беларуси на международном теле конкурсе детской авторской песни "Наше поколение":

"Чтобы зрители голосовали, важно было зацепить их взглядом и движениями. Надеюсь, у меня это получилось. Проект "Фактор. BY. Дети" дал мне огромный опыт: это и прямые эфиры, и работа на сцене, и взаимодействие с камерами - самое главное, я считаю. Конечно же, это было очень интересно. Сейчас я воспользовалась этим опытом и постаралась выступить очень хорошо".

Судьба главного трофея конкурса "Наше поколение" решится в честном тандеме: победителя определят по сумме баллов зрителей и профессионального жюри. В этом году проект выходит на новый уровень открытости - эксперты из каждой страны-участницы соберутся лично в гостеприимном Узбекистане.

Беларусь за судейским столом представит Настя Кравченко - артистка с внушительным бэкграундом и тонким творческим чутьем. За ее плечами - выступление от Беларуси на "Интервидении" и опыт наставничества в проекте "Фактор. BY. Дети", где она училась разглядывать в юных вокалистах ту самую искру настоящего таланта. Услышать ее авторитетный вердикт мы сможем совсем скоро - 19 и 20 ноября. А пока продолжаем следить за атмосферой конкурса, болеем за нашу Марго и верим в ее яркое выступление!