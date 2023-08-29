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Нашел 200 долларов и забрал себе - суд вынес приговор минчанину
Суд вынес приговор 56-летнему ранее не судимому жителю белорусской столицы, которого обвиняли в краже, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на прокуратуру Партизанского района.
В обеденное время минчанин зашел в отделение банка на ул. О. Кошевого. Там на полу он заметил две 100-долларовые купюры и без зазрения совести забрал себе. Часть суммы злоумышленник тотчас обменял и совершил платежи в инфокиоске.
Оказалось, деньги случайно обронил клиент, который, спохватившись, вернулся обратно. Личность нечистого на руку горожанина установили по записям камер видеонаблюдения. В отношении него возбудили уголовное дело.
"Обвиняемый нигде официально не трудоустроен, ранее к административной и уголовной ответственности не привлекался. Вину в инкриминируемом ему преступлении гражданин не отрицал, в содеянном раскаялся, причиненный потерпевшему ущерб полностью возместил, -прокомментировал помощник прокурора Партизанского района Сергей Семенов. -Суд признал его виновным в тайном похищении имущества (краже) и на основании ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь назначил наказание в виде общественных работ на срок 180 часов".
Приговор вступил в законную силу.
Фото: © Pixabay / piviso
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