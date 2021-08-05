Нашествие гусениц в Бресте

Самшитовые кустарники исчезают в Бресте: растение уничтожают миллионы гусениц. Всего за несколько дней вредители истребили десятки метров зеленого украшения. От насекомого страдают насаждения в парках, скверах, на площадях и частных подворьях. Самшит был одним из брендов города. Именно из него был сделан берестейский гребень с алфавитом, от которого исчисляется белорусская письменность. По словам коммунальщиков, самшитовая огневка - бабочка, которая не боится ни морозов, ни ядохимикатов. Ее гусеницы заметили в городе в прошлом году. В основном это насекомое обитает в Китае. И, вероятнее всего, к нам оно попало с транспортом.



На помощь в борьбе с вредителем пришли полевые воробьи: они охотятся на гусениц целыми стаями. Но в ближайшем будущем экологическую проблему будут решать более масштабно. Ученые собираются найти вид самшита, который будет устойчив к новому вредителю.