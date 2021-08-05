3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Нашествие гусениц в Бресте
Самшитовые кустарники исчезают в Бресте: растение уничтожают миллионы гусениц. Всего за несколько дней вредители истребили десятки метров зеленого украшения. От насекомого страдают насаждения в парках, скверах, на площадях и частных подворьях. Самшит был одним из брендов города. Именно из него был сделан берестейский гребень с алфавитом, от которого исчисляется белорусская письменность. По словам коммунальщиков, самшитовая огневка - бабочка, которая не боится ни морозов, ни ядохимикатов. Ее гусеницы заметили в городе в прошлом году. В основном это насекомое обитает в Китае. И, вероятнее всего, к нам оно попало с транспортом.
На помощь в борьбе с вредителем пришли полевые воробьи: они охотятся на гусениц целыми стаями. Но в ближайшем будущем экологическую проблему будут решать более масштабно. Ученые собираются найти вид самшита, который будет устойчив к новому вредителю.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе