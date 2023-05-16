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Нашествие мошек в Гомельской области
В Светлогорске на автовокзале насекомых так много, что уборщица устала их стряхивать с подоконников. "Идите посмотрите, что творится на вывеске расписания работы станции", - предлагает женщина. Внутри таблички кишат мошки, из-за черной массы надпись читается не везде, пишетSputnik.
На перроне фотографирует защитные средства женщина, купила сразу три, говорит, что в городе все раскупили, нет даже в аптеках. Рекомендует бежать в киоск за тем, что осталось. У киоска оживленно. Гель продают по 4 рубля, спрей по 9. С утра уже все раскупили. Продавец обещает, что аэрозольный арсенал пополнят завтра.
В Гомельской области в этом году из-за паводка сезон активности мошек может быть дольше на пару декад, информируют в Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Массовая активность кровососущих мошек обычно начинается в мае и завершается к концу июня, в среднем длится около 5 декад.
Фото:скриншот из видео с сайта Sputnik.by
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