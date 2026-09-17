Наши люди: как в Беларуси мирно живут люди 156 национальностей и 25 конфессий

Беларусь многонациональная и многоконфессиональная. Уникальный белорусский пример - как в одной стране могут мирно жить люди разной веры и с разными корнями. Президент говорит: "все это наши люди". В "Специальном репортаже" они рассказали о себе и почему гордятся зваться белорусскими украинцами, поляками, сирийцами и малийцами.

Для Галины Калюжной важно открыто говорить о своей национальности и знакомить с культурой. Параллельно она поделилась историей своей жизни, которая полна испытаний. Родилась в Ровно, в Украине, в 1932 году. Помнит, как ей, украинке, запрещали говорить на украинском языке и в школе учили только на польском. До сентября 1939 года Ровно входил в состав Волынского воеводства. 17 сентября перед глазами будто было вчера.

Галина Калюжная переехала в Минск к родне совсем юной. Устроилась кладовщицей на подшипниковый завод. Сейчас там работает и ее дочь. А потом она так любила читать, что стала инициатором, и при заводе открыли библиотеку. Там она и проработала всю жизнь. Сейчас, будучи на пенсии, переводит белорусских классиков на украинский.

Елена Дубинина переехала в Минск в 2014 году из Донбасса вместе с мужем. Она инженер, он преподаватель на кафедре робототехники БНТУ. Это вуз пригласил изначально на работу. Коллеги не остались в стороне, узнав, какие события начались в Донецке. Между вузами было соглашение о сотрудничестве. Но приняли так тепло, что уехать уже не смогли.

"Я была очень напугана тем, что произошло в 2014 году в Донецке. Мы этого не ожидали, и ведь мы прожили 80 лет в мире, веря в то, что вокруг такие же люди, как все - добрые, хорошие, мы вместе строили этот мир. И когда бомбят твой город, или когда ты попадаешь в стрелковый бой, это такой диссонанс душевный. И представляете, после всего этого, когда у тебя рушится мир, ты не понимаешь, просто чисто по-человечески, как это может быть. И вдруг ты приезжаешь сюда, и тебя отогревают, о тебе заботятся. Мы из огня, как говорится, попали на благодатную почву", - поделилась жительница Минска Елена Дубинина.

Там остаются их близкие, у них двое сыновей, оттого и эмоций много. С 2014 года они с мужем в Минске, с этого мая стали гражданами Беларуси.

"Нас поразила Беларусь сразу, потому что нам есть, с чем сравнивать. Мы сюда приехали, как в семью. Все интересовались, все ли хорошо у нас. У нас тогда еще были украинские номера, и нас останавливала на дороге милиция, спрашивали, не заблудились ли мы, все ли хорошо хорошо. Нам объясняли, что у нас есть льготы, мы об этом не знали. Такой социально ориентированной страны, как Беларусь, к сожалению, у нас больше нет. Только люди могут организовать такую работу государственной, административной машины, что это не доставляло нам сложности здесь начать жить по-человечески, хорошо", - рассказала Елена Дубинина.

То, что напряженность на национальной и религиозной почве может быть, показала Украина. Взаимная неприязнь и ксенофобия, просто религиозный раскол и национальная вражда. Страшно, когда прежде, чем протянуть руку, спрашивают, какой веры и что у тебя за паспорт.

"Начинается переписывание истории, когда хотят рассорить два братских народа и натянуть колючую проволоку. Я хочу заявить, никогда это не получится. Белорусов и украинцев соединяет многовековая история. Это и языковое родство, и схожесть в быту. Политика нашего государства настолько миролюбива и она открыла свои двери и защищает своими, как говорят, крыльями всех тех, кто приезжает в нашу дружелюбную гостеприимную семью", - отметил председатель Белорусского общественного объединения украинцев "Ватра" Владислав Кадира.

Имя Тайсир переводится как "удачный". Удача - это и про его жизнь в Беларуси. Признается, нет лучше для него страны. Он родом из Сирии, с Голанских высот, это земля спорная между Сирией и Израилем. Тайсир следит за новостями, там остались близкие, но сам уже давно тудане ездил. В Минске живет больше 40 лет, тоже получил белорусское гражданство уже давно. А изначально просто приехал учиться в Академию искусств на театральный факультет, он режиссер драмы. Сейчас преподает, работает переводчиком, у него своя компания.

"У меня сын в Италии живет. Ему 30 лет. Я недавно был у него. И он спросил у меня, что я делаю в Беларуси. Я говорю, что это моя страна, я люблю ее больше всего. Я без Минска не могу одну неделю прожить. Я белорус не по рождению, а по менталитету. Минск - это мой город, это мой народ, это моя страна. Здесь все есть, чистейший город, безопасный, комфортный. Народ добрый, толерантный, нет расизма", - поделился переводчик Тайсир Аббуд.

Для Федоровича, именно так по-свойски называют Кейту Шаку, зима и картошка стали любимыми в Беларуси. Он выпускник Горецкой сельхозакадемии, много лет посвятил себе сельскому хозяйству. Вообще в Беларуси живет больше 30 лет. Еще будучи студентом, женился на белоруске, стал дважды отцом. Сейчас работает главным зоотехником в хозяйстве "Нестановичи-Агро" в Логойском районе. По молочной результативности оно на втором месте в районе. Здесь доят 27 л в день на корову.

В 2024 году на областных "Дожинках" Кейта Шака был награжден благодарностью и именными часами от Президента Беларуси. С Александром Лукашенко он встречался дважды. Второй в феврале 2026 года и уже в хозяйстве. Он был в числе докладчиков.

Слышать для переехавших, что нет у нас деления, что каждый, кто с добрым сердцем, кто профессионал наш, это важно.

"Как-то польское руководство трехлетней, пятилетней давности нам говорили о поляках. Я им четко и однозначно сказал: "Да, у нас живут поляки, но это мои поляки". Я приехал сюда, чтобы еще раз подтвердить вам. Вы все наши, вы белорусы", - заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко (06.06.2026).

"Полякам сегодня комфортно в Беларуси. Вообще-то мы, если в количественном плане, то третья нация по количеству, проживающая у нас, после белорусов и русских, - это поляки. Мы живем сегодняшним днем. Мы должны строить отношения, мы должны дружить, в том числе и с польскими поляками и наших поляков объединять. Я всегда говорю, мы в первую очередь граждане Беларуси, мы народ Беларуси", - заметил председатель общественного объединения "Союз поляков на Беларуси" Мечеслав Лысый.

Про "наши поляки" это Мечеслав Лысый вспоминает выступление Президента на юбилейном фестивале национальных культур. 30 лет истории и традициям праздника, проводится раз в два года с 1996 в Гродно. Это земля на перекрестке торговых путей. Здесь встречались целые цивилизации и сталкивались здесь, встречались народы, религии. Здесь формировался наш белорусский национальный менталитет. 30 лет истории праздника в Гродно. И по сути ведь не только в праздник вот именно так: дружелюбно, открыто, толерантно. У нас так каждый день и по всей стране.

Да что там Гродно, в других городах проходят подобные праздники, когда вместе русские, украинцы, грузины, армяне, азербайджанцы и все с важной приставкой, что скорее уже корень - белорусские.

"На протяжении вот всего развития нашей республики у нас не было ни одного межнационального или межконфессионального конфликта, и это очень значимое достижение. Я хочу напомнить, что у нас проживают люди, которые относят себя к 25 конфессиям и религиозным направлениям, а также люди 156 национальностей по данным переписи 2019 года", - подчеркнул Уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси Александр Румак.

Духовных центров в Беларуси пять, и нет ни одного ни в областных центрах, ни в столице. На эти места возложена особая миссия - духовные центры должны хранить и развивать нравственные, культурные и исторические традиции белорусов.

Один из них в Ивье. Там расположилась мечеть, которую мусульмане татары выбрали своим духовным центром. Вообще, Ивье - уникальный город, население меньше 7 тыс. человек, а есть и мечеть, и костел, и православный храм. При этом священник, ксенцы, мула ходят друг к другу в церковь, костел и мечеть поздравлять прихожан.

Духовным центром белорусских иудеев стала синагога в Бобруйске. Главная святыня белорусских католиков - костел Вознесения Девы Марии в Будславе. В честь чудотворной иконы Божьей Матери Будславской в первые выходные июля проводят религиозный праздник - Будславский фест. Белорусская Православная Церковь определила два духовных центра - это монастыри в Жировичах и Полоцке.

"Наше законодательство, Конституция гарантирует каждому человеку сохранение национальной принадлежности. И в то же время законодательство оберегает от оскорбления национального достоинства человека, защищает каждого человека. Духовный багаж - основа для поддержания межконфессионального и межнационального мира", - отметил Александр Румак.

Родился в Беларуси или приехал уже в осознанном возрасте. Учеба, работа, любовь, а может, стечение обстоятельств. Что гораздо хуже - война. Все они с теплотой говорят о Беларуси. Беларусь для них стала домом.