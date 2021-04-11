В Беларуси сейчас живет порядка 300 тысяч поляков. В Гродно, например, каждый четвертый местный житель имеет польские корни. Среди них и мэр города. А еще руководители школ, реставраторы, индивидуальные предприниматели...

Словом, было бы желание, а возможности для реализации идей найдутся! И никакого деления на свойили чужой.



Как бы того не хотелось Варшаве, которая активно и меркантильно работает над внедрением в белорусское общество только ей самой понятных западных ценностей. Не говоря уже про открытое вмешательство во внутренние дела Беларуси, перевозку людей в багажниках и поддержку экстремистских ресурсов, которые участвовали в попытке мятежа в предвыборную и послевыборную кампанию.



Говорить о геополитических играх и циничных поступках соседей можно долго. Но мы решили отправиться в приграничье к простым людям и услышать их мнение. "Наши белорусские поляки" назовет их на неделе Александр Лукашенко. Съемочная группа "Главного эфира" только что вернулась из города над Неманом, где пообщалась с поляками. И, кстати, тему польской школытоже затронули. Анастасия Бенедисюк: белорус поляку кто?





Наши поляки

О разнице, о цветах и полутонах, о том, как важно не только смотреть, но и видеть. Суть - она не всегда заглавными буквами. Иногда нужно уметь читать между строк. И об этом поляки в Гродно говорят открыто. Даже слишком!

Казимир Знайдинский, председатель Гродненского городского отделения ОО "Союз поляков на Беларуси":

"Здесь мы хотели организовать курсы польского языка, но педагоги, к которым я обратился за помощью, получили от консульства негласное указание, что не нужно идти в легитимный союз, не надо проводить. И это было, я считаю, некорректно".

Запрещать изучать польский язык своим жеполякам. Неугодным, потому что легитимным. И при этом прославлять поляков, которые сжигали белорусские дома и убивали белорусов на окраине Польши. И это все в наши днив брестской польской школе. Не резонирует?

Казимир Знайдинский, председатель Гродненского городского отделения ОО "Союз поляков на Беларуси":

"Это частная польская школа, которая получает финансирование из Польши. И, естественно, им нужно показывать, чем они занимаются, отрабатывать деньги. И получилось вот как получилось".

Получилось, что тень пала не только на конкретнуючастную школу, а на все!

В Гродненской области есть две средние школы, где изучают польский язык. И, кстати, процент ребят, которые окончили такое учреждение образования и уехали на этническую родину, невелик. Это, скорее, дань память корням, традиции… То, что так близко нам, белорусам.

До польского Белостока отсюда каких-то 80 километров. Мы в уникальном месте, это центр Гродно. Здесь белорусы, русские, украинцы, литовцы и поляки жмут друг другу руки, без камня за пазухой зовут в гости. Раз в два года абсолютно все диаспоры выставляют на этой улице свои подворья. Фестиваль национальных культур собирает не просто друзей. Семью! Вот она белорусская хлебосольная земля! И никаких там ущемлений!

Другой фестиваль. "Казюки-2021". Праздник ремесленников прошел в марте. 187 мастеров, были и зарубежные гости. Среди организаторов – Союз поляков. Но и здесь не без полутонов. Причем краски смешивают свои же.

Казимир Знайдинский, председатель Гродненского городского отделения ОО "Союз поляков на Беларуси":

"Мы несколько раз приглашали за стол переговоров представителей деструктивной группы. Нам нечего делить. Полякам! Но получается, что им это не выгодно. Они получают финансирование из Польши, дотацию. И как бы альтернативно решили показать, что они тоже проводят фестиваль "Казюки-2021". Но не получили согласование в мэрии. Они наступают на те же грабли. Это большая проблема. Будут какие-то штрафы. Штрафы из кармана простых польских людей, потому что Польша все эти штрафы оплачивает".

На руководителя незарегистрированного в Беларуси Союза поляков Анжелику Борис завели уголовное дело. Официальная Варшава усмотрела в этом ущемление прав национальных меньшинств.

Вотчто о происходящем думают поляки. Наши поляки.Это их правда. Мы в музее быта в Гродно. Януш Парулис знакомит с экспозицией. О каждом экспонате он может рассказывать часами. Здесь история не одного поколения. Все своими силами. Одну часть дома арендует на пенсию, а во второй живет с супругой. Она тоже этническая полька. Сейчас, в COVID, туристы не балуют визитами.

Такая эмоциональность Януша понятна. Краевед, художник, реставратор… Натура, тонко чувствующая изменения настроений вокруг. И тут даже он без высокопарных слов.

Казимир Знайдинский, председатель Гродненского городского отделения ОО "Союз поляков на Беларуси":

"Есть же у вас и родственники, и друзья в Польше. Как они относятся к происходящему. Так ли негативно настроены по отношению к белорусам и ситуации? - Речь идет о том, что грамотные поляки все понимают и переживают. Переживают за нас, за легитимный союз поляков. Мы сотрудничаем и с Варшавой, и с Белостоком, и с Августовом, и с Элком. И это сотрудничество не просто на словах. Это по-настоящему нормальное сотрудничество. Но сегодня под общую такую трактовку попали поляки. И меня даже спрашивают - вас не арестовали?"

Но что далеко ходить… Вот самое приграничье. Сопоцкин. Городской поселок живет абсолютно привычной жизнью. На улицах спокойно, во дворах чисто, люди при деле".

Только Союз поляков (тот самый легитимный, кому-то неугодный) объединяет 4,5 тысячи поляков. Это по стране. В Гродно каждый четвертый имеет польские корни. Да что там, мэр города этнический поляк.

Марина Гайдиль, заведующая специальной библиотекой польской литературы Гродно:

"У нас люди все прекрасно понимают. Поляки, проживающие на Гродненщине, могут сказать, что здесь им никто ничего не запрещает. Польская библиотека работает 30 лет".

Поддержка культурных традиций, образование и спорт. Казимир Знайдинский - председатель гродненского Союза поляков на Беларуси, он же директор местной школы олимпийского резерва.

Этнический поляк, который родился в Литве. И всю жизнь в Беларуси.

В прошлом один из лучших белорусских футбольных арбитров. Он и сегодня бегает, плавает, катается на велосипеде, дает мастер-классы по настольному теннису. «Спорт – вне политики»? - тут у всех свои за и против. А вотцена победы…

Казимир Знайдинский, председатель Гродненского городского отделения ОО "Союз поляков на Беларуси":

"Есть такое понятие "сотрудничать вместе или против". В частности, вот спорт велосипедный. Когда кто-то очень хочет выиграть, идут на всякие подковырки - могут даже на старте проколоть колесо, чтобы только выиграть".