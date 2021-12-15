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"Наши дети": курсанты Военной академии поздравили воспитанников Осиповичской школы-интерната
Самая добрая новогодняя благотворительная акция "Наши дети" стартовала в Беларуси. Праздник для малышей – это уже традиция. Руководители министерств, ведомств, компании и общественные организации посещают детей в интернатах, опекунских семьях, больницах. Марафон добра также охватил воспитанников Осиповичской школы-интерната - детей поздравили курсанты Военной академии.
72-й объединенный учебный центр посетили школьники из Буда-Кошелева. Экскурсия по воинской части, возможность прокатиться на настоящем танке и много других сюрпризов для ребят. Пять лет назад их родному городу была передана самоходная установка СУ-100. Тогда, во время церемонии, министр обороны вручил трем мальчишкам из райцентра танковые шлемофоны. Ребята стали символичным экипажем легендарной боевой машины, а сегодня они, повзрослевшие, приехали с одноклассниками в 72-й объединенный учебный центр.
Ребята получили возможность в будущем выбрать любую военную специальность при прохождении срочной военной службы. Такое право им предоставил военный комиссар Гомельской области, вручив сертификаты. В финале мероприятия все участники возложили цветы к Вечному огню.
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