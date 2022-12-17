"Наши дети": Мирончик-Иванова пришла подарить немного волшебства школьникам Минска

Акция "Наши дети" едва ли оставляет кого-то равнодушным и уже вышла за формат помощи только ребятам из детских домов. Так, белорусская легкоатлетка, бронзовый призер чемпионата мира в прыжках в длину Анастасия Мирончик-Иванова в канун Нового года посетила с подарками среднюю школу номер 41 города Минска, где учатся более двух тысяч детей и среди них много тех, кто активно занимается в школьных спортивных секциях.