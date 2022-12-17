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"Наши дети": Мирончик-Иванова пришла подарить немного волшебства школьникам Минска
Творить добро и наполнять зимние, предновогодние дни радостью теплых встреч и исполнения надежд? В Беларуси продолжается акция "Наши дети".
Акция "Наши дети" едва ли оставляет кого-то равнодушным и уже вышла за формат помощи только ребятам из детских домов. Так, белорусская легкоатлетка, бронзовый призер чемпионата мира в прыжках в длину Анастасия Мирончик-Иванова в канун Нового года посетила с подарками среднюю школу номер 41 города Минска, где учатся более двух тысяч детей и среди них много тех, кто активно занимается в школьных спортивных секциях.
Ученики отблагодарили именитую гостью музыкальными и спортивными номерами и теперь активно готовятся сами принять участие в акции "Наши дети" и уже подготовили подарки.
Принять участие в акции "Наши дети" может каждый подарить немного волшебства и приятных эмоций тем ребятам, кто в этом особенно нуждается.
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