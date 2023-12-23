3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
"Наши дети": настоящую сказку для юных зрителей организовали сотрудники минского ОМОНа
Благотворительная акция "Наши дети" продолжает поздравлять и дарить волшебную атмосферу праздника ребятам по всей Беларуси. Настоящую сказку для юных зрителей сегодня организовали сотрудники столичного ОМОНа.
Праздничные двери перед нашим подрастающим поколением распахнул актовый зал подразделения. Здесь для детей подготовили красочное интерактивное представление, в котором они сами могли принять участие - петь, танцевать, а также демонстрировать свои таланты в разнообразных конкурсах и викторинах. Почетными гостями мероприятия стали член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Басков и пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.
Подарки от главы государства всем ребятам вручали новогодние персонажи - Дед Мороз и Снегурочка. Но на этом праздник не закончился. Приятные сюрпризы ожидали детей и их родителей и на плацу, где все желающие могли испытать себя в роли защитника и даже посидеть за рулем военной техники.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
Пограничники задержали белорусов, у которых при себе был дрон самолетного типа с катапультой
Почему Азербайджан - богатая страна и как Минск налаживает сотрудничество с Баку
Больше 53 % белорусов узнают о новостях политики из госСМИ Беларуси - социсследование
На базе БГПУ открыли cпортивный зал для занятия ушу
В мире
Все
Прибалтийское вымирание: в Латвии число новорожденных за 9 месяцев впервые не достигло 10 тыс.
The Economist: Выборы президента Украины могут состояться в 2025 году
Вучич предрек уход американского СПГ с рынка ЕС и очереди за российским газом
Великобритания может отправить войска в Украину, если Трамп сократит финансирование Киева
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ