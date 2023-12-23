"Наши дети": настоящую сказку для юных зрителей организовали сотрудники минского ОМОНа

Праздничные двери перед нашим подрастающим поколением распахнул актовый зал подразделения. Здесь для детей подготовили красочное интерактивное представление, в котором они сами могли принять участие - петь, танцевать, а также демонстрировать свои таланты в разнообразных конкурсах и викторинах. Почетными гостями мероприятия стали член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Басков и пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

Подарки от главы государства всем ребятам вручали новогодние персонажи - Дед Мороз и Снегурочка. Но на этом праздник не закончился. Приятные сюрпризы ожидали детей и их родителей и на плацу, где все желающие могли испытать себя в роли защитника и даже посидеть за рулем военной техники.