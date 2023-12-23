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"Наши дети": настоящую сказку для юных зрителей организовали сотрудники минского ОМОНа

Благотворительная акция "Наши дети" продолжает поздравлять и дарить волшебную атмосферу праздника ребятам по всей Беларуси. Настоящую сказку для юных зрителей сегодня организовали сотрудники столичного ОМОНа.

Праздничные двери перед нашим подрастающим поколением распахнул актовый зал подразделения. Здесь для детей подготовили красочное интерактивное представление, в котором они сами могли принять участие - петь, танцевать, а также демонстрировать свои таланты в разнообразных конкурсах и викторинах. Почетными гостями мероприятия стали член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Басков и пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

Подарки от главы государства всем ребятам вручали новогодние персонажи - Дед Мороз и Снегурочка. Но на этом праздник не закончился. Приятные сюрпризы ожидали детей и их родителей и на плацу, где все желающие могли испытать себя в роли защитника и даже посидеть за рулем военной техники.

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