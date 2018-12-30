"Наши дети". Новогодний праздник в Бресте собрал более 350 детей

Акция "Наши дети" продолжает шествие по стране. Более 350 мальчиков и девочек со всей Брестской области стали участниками яркого новогоднего праздника. Путевку нарегиональныйутренник ребята получили за хорошую учебу, победы в олимпиадах, достижения в спорте и международных конкурсах. Среди приглашенныхна губернаторскую елку также детииз многодетных, приемных и опекунских семей. Организаторы праздника подготовили красочную театральную постановку и напомнили, что следующий год станет важным не только для каждого из гостей, но и для Бреста, который отметит тысячелетие.

Во время акции "Наши дети" в регионе проходят многочисленные конкурсы, выставки и благотворительные марафоны, чтобы без подарка не остался ни один ребенок.