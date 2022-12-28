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"Наши дети": праздник пришел в столичный детский дом "Семь Я"

В детском доме "Семь Я" воспитываются дети, которые, к сожалению, остались без родительского внимания. Условия проживания здесь комфортные, этому способствует и постоянная поддержка от шефствующих организаций. Сегодня их пригласили на большое шоу, которое подготовили ребята вместе с педагогами. Деда Мороза со Снегурочкой звали веселыми танцами и любимыми новогодними песнями.

Ежегодно этот праздник встречаем с самыми лучшими друзьями. Дети бесконечно ждут, что к ним приедут, подарят подарки, хорошее настроение. Они в свою очередь тоже готовят номера и готовы поделиться своим праздничным настроением со всеми друзьями.
Анжелика Тузова, директор детского дома № 7 "Семь Я" г. Минска


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Акция "Наши дети" шагает по всей стране. Сегодня праздничный марафон объединил десятки локаций в разных уголках Беларуси. Завершится акция в середине января.

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