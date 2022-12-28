"Наши дети": праздник пришел в столичный детский дом "Семь Я"

Ежегодно этот праздник встречаем с самыми лучшими друзьями. Дети бесконечно ждут, что к ним приедут, подарят подарки, хорошее настроение. Они в свою очередь тоже готовят номера и готовы поделиться своим праздничным настроением со всеми друзьями.

Анжелика Тузова, директор детского дома № 7 "Семь Я" г. Минска