"Наши дети". Представители концерна "Белнефтехим" побывали в 11-й вспомогательной школе-интернате Минска

Праздника особенно ждут те, кто больше всех верит в чудо. Марафон доброты заглянул сегодня в 11-ю вспомогательную школу-интернат Минска. Сладкие подарки и поздравления привезли представители концерна "Белнефтехим". Под елкой каждого воспитанника ждали сюрпризы - их вручил Дед Мороз. Учреждение образования получило от спонсоров новое техническое оборудование - принтер, ноутбук и другие девайсы.

Марафон добрых дел охватывает все больше детей как в столице, так и в регионах. Внимание и заботу получают те, кто особенно в этом нуждается. Новогодняя акция продлится до 10 января.

