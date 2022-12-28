"Наши дети" с волшебниками заглянули к маленьким жителям деревни "Истоки"

Акция добра и искренних сердец объединяет "Наших детей" в дружный и большой хоровод. У праздничной елки с подарками начался этот день и для маленьких жителей деревни "Истоки". Дети ждали и старательно готовились к встрече с волшебниками. По традиции торжество проводят в таком формате, чтобы детворе - главным героям новогоднего праздника - было интересно и комфортно.

Все, чем гордится детская деревня "Истоки", объединили в концертную программу - от музыкальных и поэтических зарисовок до спектакля с интерактивными играми.

С творческими подарками пришли и ученики боровлянской гимназии. Кульминацией праздника стали именные сюрпризы для детей, сундучки с конфетами и общие, большие подарки для всех жителей "Истоков". Кстати, сегодня здесь нашли свой дом и семью более сотни детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации.