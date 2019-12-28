Акция "Наши дети" завершится 10 января, но это, скорее, условность. Ведь для того чтобы делать добрые дела, вовсе не нужны официальные даты. Главное - подарить внимание и заботу тем, кто особенно в этом нуждается. А в ответ однозначно получить самую искреннюю улыбку. Фоторепортеры информационного агентства БелТА сделали собственную подборку наиболее ярких и эмоциональных кадров с различных мероприятий большого благотворительного марафона. "Наши дети"в проекте "Объективно" (видео).



