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"Наши дети". Волшебная атмосфера и сказка для каждого ребенка

Благотворительный марафон "Наши дети" окутывает заботой все больше маленьких жителей центрального региона. Для них устраивают концерты, театрализованные шоу и даже спартакиады с известными спортсменами. Каждое событие - еще один повод показать, что Новый год - время чудес и самых радостных эмоций. А вот где звучали поздравления на этой неделе - знает Александра Кавелич (видео).

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