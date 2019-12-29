"Наши дети". Волшебная атмосфера и сказка для каждого ребенка

Благотворительный марафон "Наши дети" окутывает заботой все больше маленьких жителей центрального региона. Для них устраивают концерты, театрализованные шоу и даже спартакиады с известными спортсменами. Каждое событие - еще один повод показать, что Новый год - время чудес и самых радостных эмоций. А вот где звучали поздравления на этой неделе - знает Александра Кавелич (видео).



