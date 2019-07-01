Уникальный случай в истории белорусской медицины. Наши детские кардиохирурги провели сложнейшую операцию на сердце. 10 специалистов сделали сразу 4 разных вмешательства. Для этого сердце ребенка остановили на 3 часа 20 минут. В последний раз такую операцию проводили 10 лет назад совместно с американскими хирургами. С маленьким пациентом познакомилась Юлия Гризунт.



Семья Яна Завацкого уже три года живет на два города: Сморгонь - Минск. Мальчик родился с редким пороком сердца. Ян вошел в те 5 % детей, которым не помогло малоинвазивное вмешательство после рождения. К своим 3 годам малыш уже пережил три операции и совсем перестал бояться врачей.



В реанимации малыши находятся под наблюдением специалистов 24 на 7. В лучшем случае их пребывание здесь занимает пару дней. В худшем - счет идет на месяцы.



Операция прошла 2 недели назад, первые 4 дня после нее мальчик провел в реанимации. Сейчас здесь семеро детей. Это те, кто восстанавливается после операции или ждет сложного вмешательства.



Но ни один из них не нуждается в операции Росса-Конно, которую пережил Ян Завацкий. 14 часов ее проводили 10 специалистов. Это вмешательство, когда один из клапанов (аортальный) протезируют собственной тканью без использования искусственного материала. Кроме того, мальчику восстановили функцию сердца и удалили вредную ткань на левом желудочке. На самом деле это 4 разные процедуры, которые пришлось делать одновременно. Для такой операции сердце малыша остановили на 3 часа 20 минут. Это первый подобный случай в истории белорусского здравоохранения. И второй, когда понадобилась операция Росса-Конно.



Сегодня белорусские медики уже умеют заменять без скальпеля или на языке врачей малоинвазивно один из клапанов. Для взрослого пациента такая процедура проходит достаточно легко. Обычно через пару дней после вмешательства можно вернуться в обычный ритм жизни.



Недавно в РНПЦ детской хирургии прошла еще одна уникальная операция. У ребенка выявили очень редкую сердечную патологию. Чаще всего таких пациентов оперируют уже во взрослом возрасте. Если бы вмешательство не помогло, малышу пришлось бы пересаживать сердце. Но здесь, в РНПЦ детской хирургии, делают все, чтобы сохранить главный орган и научить его отстукивать ровный пульс от 60 до 90 ударов в минуту.