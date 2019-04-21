Наши дипломаты в Москве посвятили субботник 75-летию освобождения Беларуси

Посол Владимир Семашко и сотрудники дипмиссии занимались благоустройством памятной стелы, установленной в честь героической Московско-Минской дивизии. В битвах под Могилевом и Смоленском, о которых в своем романе "Живые и мертвые" рассказал Константин Симонов, дивизия была практически полностью уничтожена, но сохранила знаки отличия и была восстановлена. Она сражалась за Москву на Курской дуге, участвовала в операции "Багратион". 13 июля 1944 года за подвиги при освобождении Минска дивизия получила почетное название "Московско-Минская".



Также белорусские дипломаты вместе с москвичами благоустроили Славянский бульвар возле улицы Минская. Привели в порядок старый яблоневый сад и в честь дружбы двух братских народов посадили новые саженцы деревьев.