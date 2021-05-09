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"Наши герои". Связист Василий Шишов
Все слова бесконечной признательности - сегодня тем, кто юным уходил на фронт и повзрослел раньше времени. Он прошел дорогами войны, а после ее окончания еще 30 лет служил в армии, но, уволившись в запас, не спешит на заслуженный отдых. Наш герой Василий Шишов - ветеран Великой Отечественной - в годы войны был связистом. Он предотвращал налеты немецких самолетов, едва освоив в школе азбуку Морзе.
Сегодня он почетный председатель ветеранской организации. Госнаграду - орден Почета - наш герой получал лично из рук Президента.
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