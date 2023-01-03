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Наши коллеги из Российской Федерации хотят видеть нас на своих стройках - министр архитектуры и строительства Беларуси
Об экспорте строительных услуг за 2022 год, а также сколько удалось заработать на нем внутри страны и за пределами в проекте "Разговор у Президента" рассказал министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович.
"За пределами страны (мы делим экспорт на внутренний - это тот, который выполняется на территории страны для нерезидентов нашей страны, и на внешний экспорт - это тот, который выполняется за рубежом в чистом виде) таким образом объем выполняемого экспорта за рубежом в 2022 году составил 440 млн долларов. Эта цифра сопоставима с максимальными показателями, которые выполняла в 2016 году строительная отрасль при строительстве серьезных промышленных объектов, таких как Гарлык. Т.е. у нас таких больших цифр за рубежом еще не было", - уточнил Пархамович.
Если же суммировать внешний и внутренний экспорт, то в сумме эти показатели составят около 600 млн долларов. Получается, за 11 месяцев темп роста экспорта услуг составил 105,3 %, но он все еще недостаточен для выполнения плана в 125 %. По словам министра, этот показатель должны наверстать в 2023 году за счет участия в строительстве различных объектов на территории Российской Федерации. Предлагаются очень большие объемы работ от участия в строительстве атомных электростанций до участия в социальных объектах по инвестиционному принципу.
По словам Пархамовича, коллеги из России хотят видеть нас на своих стройках. Это Нижний Новгород, Калуга, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Брянская область, Псков, Приморский край. Т.е. география в первую очередь сконцентрирована в Российской Федерации. А удельный вес экспорта услуг в эту страну составляет около 85 %.
Стоит также отметить, часть работ выполняется на территории Казахстана, Узбекистана.
Полный выпуск проекта "Разговор у Президента" смотрите здесь.
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