Наши корреспонденты оценили качество трассы Минск - Могилев и придорожной инфраструктуры

Готова ли Беларусь к наплыву туристов - одна из самых обсуждаемых тем перед стартом ІІ Европейских игр. Ожидается, что нашу страну посетит более 30 тысяч гостей из 50 стран мира. И естественно, спортсменов и болельщиков нужно будет встретить, расселить и накормить. Задача не из простых, впрочем, опыт в проведении подобных мероприятий у нас все-таки есть. Да, помним чемпионат мира по хоккею в 2014 году. Не только мы, но и международное спортивное сообщество. С той задачей, по мнению экспертов, Беларусь справилась на отлично. И вот - очередная проверка. Готовы ли гостиницы, рестораны и кафе удовлетворить вероятный повышенный спрос, особенно вдоль крупных республиканских автодорог.



Трасса Минск - Могилев -одна из самых загруженных в стране

Каждый день дорожное полотно тестирует около 20 тысяч машин





Первая точка для комфортного привала - станция автозаправки - тоже через три километра. Одна из самых крупных в восточном направлении. Полторы тысячи путешественников каждый день здесь не только заправляют свои автомобили, но и пополняют запасы жизненного топлива.



Наличие уборных, пункта питания и стоянки - это правило для всех АЗС

А вот разнообразие сервиса - инициатива самих частных компаний. Здесь же встречаем попутчика. Александр Бойко по дороге в роддом к супруге наводит так называемый мужской марафет. Согласно нормам, до Могилева и в обратном направлении должно быть 8 заправок. На расстоянии не больше 50 километров друг от друга. Столько мы и насчитали. В целом - европейский стандарт выдержан. Едем дальше, как говорится, с ветерком. На пути в Минск - лишь один городок - Белыничи. Но трасса его обходит. Достопримечательностей вдоль трасс никаких. Как и указателей об их существовании. Единственное, чем можно насладиться - красотой спеющего урожая и памятником, который установил легендарный колхоз "Родина". Первая АЗС в направлении Могилев - Минск - через пять километров. Здесь неплохо развита сфера услуг, однако многие водители говорят, что еще есть над чем работать. Мнения водителей разошлись. Например, у владельца байка Дмитрия претензий нет.

По первым впечатлениям трасса достаточно гладкая

Здесь все создано для комфортного переезда автомобилистов. Ночью они ориентируются по вот таким светоотражающим элементам. Здесь, что не может не радовать, есть специальные заборы, которые ограждают от шума жителей населенных пунктов. Конкретно этот участок дороги можно назвать еще и аэродромным. Покрытие способно выдержать не только этого малыша, но и многотонные самолеты или вертолеты, при этом совершать любые маневры. Это доказывали неоднократно на военных учениях. По-боевому этот вызов приняло и дорожное полотно. Асфальт, конечно, в практическом смысле не такой долговечный как бетон. Но ям и пробоин в этом месте водители не заметили.

Мировой тренд - движение на доверии

Оплату с большегрузов, коммерческого транспорта и иностранных авто взимает электронная система. Правда, есть свои нюансы. Действительно, электронный пункт оплаты за дороги мы увидели только на подъезде к Березино. Это буквально в нескольких километрах от стыка регионов. И только ближе к границе областей - первый дорожный знак, что через 11 км можно будет не только заправиться, но и покушать, и отдохнуть. И только здесь, спустя семь десятков километров, - настоящий оазис. И кафе со столиками и кухней, и душевая на заправке, и пеленальный столик для мам с детьми. И даже мотель работает, кстати, круглосуточно. И новинка - электрозаправка для экотранспорта. Бесплатная. По обе стороны трассы - по одной такой АЗС.

Мы уже проехали почти сотню километров. И только сейчас вдоль трассы появилась защитная сетка, водители делятся, обитатели леса на глаза попадаются куда чаще. Есть две вещи, которые сильнее всего притягивают животных к дороге. Это шум и соленый асфальт. Для безопасности устанавливают специальную защитную сетку. Однако на трассе Минск - Могилев она оборудована лишь в нескольких местах.







К границе регионов могилевская съемочная группа добралась первой