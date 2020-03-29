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Белорусы за рубежом о том, что происходит у них
Становится совершенно понятно: в таких странах, как Италия, пользуются всеми доступными методами, чтобы вирус остановить: люди сидят на карантине и из дома могут выходить лишь с официальным на то разрешением, а за несоблюдение правил грозит внушительный штраф.
Мы связались с нашими соотечественниками, которые живут за рубежом в разных странах. Среди них - Испания, Франция, Германия и даже Саудовская Аравия. Они прислали нам небольшие селфи-интервью, чтобы лично рассказать о том, что у них сейчас происходит.
Вместе с белорусами за рубежом свое видео прислала и соотечественница, которая только что вернулась из Лондона в Минск - ей было что сказать и с чем сравнить. Давайте послушаем (видео).
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