Насколько белорусские дороги готовы к зиме?

Заключены договора на выделение дополнительной самосвальной техники и погрузчиков, проработаны вопросы с ГАИ УВД Мингорисполкома по эвакуации транспорта, который мешает уборке, и сопровождению колонн техники. Заключен договор с Белгидрометеоцентром на прогноз погоды. Объединение к зиме готово, люди могут жить и работать спокойно, а мы будем выполнять свою работу.

Артем Ганчар, главный инженер управления "Центр" ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома"