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Насколько белорусские дороги готовы к зиме?
Дороги к зимнему периоду готовы. Об этом сообщил журналистам главный инженер управления "Центр" Горремавтодора Мингорисполкома. Артем Ганчар отметил, что с начала выпадения снега в столице работают более 700 единиц техники, для обработки уличной дорожной сети использовано около 6 тысяч тонн технической соли и более 4 с половиной тысяч тонн песко-соляной смеси.
Заключены договора на выделение дополнительной самосвальной техники и погрузчиков, проработаны вопросы с ГАИ УВД Мингорисполкома по эвакуации транспорта, который мешает уборке, и сопровождению колонн техники. Заключен договор с Белгидрометеоцентром на прогноз погоды. Объединение к зиме готово, люди могут жить и работать спокойно, а мы будем выполнять свою работу.
Диспетчерская служба КУП "Минскоблдорстрой": 8 (017) 320-39-36, (а1) 8 (044) 569-42-69
Что касается готовности Минской области в целом, то специалисты заверили, что все под контролем. Работают 550 единиц техники, дороги также обрабатываются, заготовлено свыше ста тысяч тонн противогололедных материалов. Кроме того, в Минскоблдорстрое создали круглосуточную диспетчерскую службу, куда можно обратиться в связи со сложными погодными условиями.
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