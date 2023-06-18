Насколько готов Могилев к проведению II Игр стран СНГ

Очереди в гости к Радзивиллам станут еще длиннее в августе. Замок явно войдет в топ самых посещаемых мест во время II Игр стран СНГ.

Фишка масштабного спортивного форума - его география. Часть Игр едет за МКАД. То есть, это еще плюс 10 городов. Они готовятся основательно: спортивные объекты уже жду гостей!

Подробности - в проекте АТН "PRO игры". А вот Лидия Заблоцкая задалась вопросом, насколько готов Могилев - один из ключевыхгородов предстоящего спортивного форума.

Стадион "Спартак" - домашняя арена футбольного клуба "Днепр". Голы здесь стали забивать с мая 1956 года. Сам "Спартак" не раз "футболили" то в концертные, то в продажные ворота. Например, в 1980-х здесь все трибуны ревели под хиты "Ласкового мая". А уже в 1990-х беговые дорожки стадиона стали одним большим прилавком. Ну кто из могилевчан не покупал здесь импортных сапог?

Воспоминания о темном торговом прошлом выдрали, скрутили в урну! Скоро поле окантуют новые беговые дорожки - единственные в городе под открытым небом. Да и весь стадион активно прихорашивается. Макияж - на фасад. И уже сверкают новые "тетрисные" трибуны для зрителей. То, что цвет точь-в-точь как у Игр стран СНГ - совпадение.

У нас в городе функционируют две спортивные школы, в которых обучают именно стрельбе из лука. Мы имеем хорошие, богатые традиции в этом виде спорта. Большая часть сборной Беларуси состоит из могилевчан. Стрелять из лука будут прямо здесь, на футбольном поле. Дмитрий Латенков, начальник отдела спорта и туризма Могилевского горисполкома

Лучники первыми приедут покорять Могилев и будут выполнять функцию стрельцов на протяжении шести дней. А после в бой вступят каратисты.

Соревнования по карате пройдутв спорткомплексе "Олимпиец", который, к слову, в 2022 году принял 192 состязания. Едут спортсмены из всей страны. В области альтернативы этому комплексу нет - здесьмогут организовать соревнования в 20 видах спорта. А вот соревнования по карате, да еще на таком высоком международном уровне, пройдут впервые.

"Олимпиец", хоть и "совершеннолетний" (комплексу 18 лет), но с боями по-японски встретится впервые. Драматическому и искусному спорту и зал соответствующий, игровой. Тут сражаются "рыцари" баскетбольного "Борисфена". Но на время Игр кольца "уедут" за кулисы, а паркет укроеттатами. Подиум будет высотой 1 м и площадью в 600 кв. м.

Весной в рамках чемпионата и первенства Республики Беларусь провели первые тестовые соревнования. Есть нюансы и по организации судейства, и по расположению локаций, и допинг-контролю, и по комнатам для пресс-конференций. Приедут спортсмены из более чем 10 стран. Это самое масштабное мероприятие за период моей работы, мы должны будем всем понравиться, под всех подстроиться, чтобы ничто не помешало спортсменам показать результат. Дмитрий Чигир, директор Могилевского областного центра Олимпийского резерва по легкой атлетике и игровым видам спорта

Перекраивать свои будни готовы не только спортобъекты города.Могилев уже определился, что станет той самой зоной комфорта и временным домом для спортсменов II Игр стран СНГ.И одноименная гостиница.

Тренерский штаб для продумывания тактики - в конференц-зале. Для подзарядки белками, жирами и углеводами тоже позаботится гостиница. Все силы кухни - на трехразовое питание. В общем, принимать маленьких спортсменов будут как звезд первой величины!

Ну а чем заниматься туристу после соревнований, тоже уже продумано. Могилев разработал специальную карту туриста. Пройдем по некоторым локациям и поговорим о них сдиректором ГКУП "Могилевоблтурист" Еленой Александровной. Начинаем со "Звездочета". Могилевчанам он очень хорошо известен.

Есть традиция: туристу надоподойти на свой стульчик со знаком зодиака, загадать желание,подойти к Звездочету, дотянуться до его пальца и послать свои желания в космос. Елена Карпенко

Итак, наш путь к славе лежит по легендарной "пешеходке" в компании с серебряным призером зимних Олимпийских игр в Ванкуверебиатлонистом Сергеем Новиковым. Сегодня он главный по организации II Игр стран СНГ в Могилеве.

Спортсменам главное, чтобы было где питаться, проживать, и достойные условия для проведения самих спортивных мероприятий. Мы такие условияи создаем. Ждем подтверждения по брендированию на подъездах, путепроводах, чтобы разместить рекламу, чтобы жители города знали, что за мероприятие пройдет в августе. Фанзона будет оборудована на все время проведения Игр, с 4 по 14 августа, в сквере возле стадиона "Спартак". Сергей Новиков, начальник управления спорта и туризма Могилевского облисполкома

Этот сквер тоже находится в шаговой доступности е от хребта города. По ул. Ленинской увидите и костел святого Станислава, и старейший в стране драмтеатр. Кульминация - восставшая из пепла Ратуша.

Все, кто придут на экскурсию в ратушу, увидят и услышат ее историю. Это был символ Магдебургского права, символ самоуправления. В ратуше заседал магистрат.Дети в возрасте с 12 до 16 лет могут примерить костюмы. Елена Карпенко

Также можно увидеть, как выглядел Могилев в период Магдебургского права, замчище, продолжила рассказ директор "Могилевоблтуриста". В ратуше, сохранился ценный экспонат - оригинальный экземпляр Статута Великого княжества Литовского. "Это первая Конституция на территорииБеларуси", - рассказала Елена Карпенко.

Ратуша - это еще и самая высокая обзорная площадка города. И как подобает самому музыкальному городу страны - со своим артистом в металле.