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Насколько готов жилищный фонд Минска к началу отопительного сезона?

Минск продолжает готовиться к отопительному сезону: прокладку магистральных теплосетей в столице полностью завершат к пятнице. Сейчас работы продолжаются на двух объектах. Так, реконструировали участок сетей для обогрева нового микрорайона Дружба и части Малиновки. Магистраль уже введена в эксплуатацию и передает тепло. Осталось закопать трубы и закончить благоустройство. Подходит к завершению реконструкция и на втором объекте.

Мы ведем работы на одном объекте, участок 21-й магистрали по улице Беды. Там тоже потребители будут переподключены. И, в принципе, магистральные сети, которые влияют на включение жилого фонда, все будут включены в работу.
Андрей Жешко, заместитель главного инженера филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго"

Отопительный сезон в Минске уже стартовал для детских садов, школ, больниц и других соцобъектов. Вслед за Минском такие же решения приняли местные мэрии в Бресте и Витебске. Сегодня - очередь Гомельской области.

Фото: pixabay.com

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