Насколько готов жилищный фонд Минска к началу отопительного сезона?

Мы ведем работы на одном объекте, участок 21-й магистрали по улице Беды. Там тоже потребители будут переподключены. И, в принципе, магистральные сети, которые влияют на включение жилого фонда, все будут включены в работу.

Андрей Жешко, заместитель главного инженера филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго"