Насколько хорошо белорусские летчики подготовлены к противостоянию угрозам в небе

Время диктует новые требования к авиаторам. Сегодня важно уметь противостоять ПВО неприятеля, уверенно работать против средств РЭБ противника, использовать весь потенциал борьбы с бронетехникой. О подъемной силе Военно-воздушных сил Беларуси - в проекте "Диспозиция".

Пожалуй, никогда еще в дни торжества авиаторов романтика полетов не уступала позиции жесткому прагматизму. Такова реальность, приземленность которой продиктована опытом боевых действий в Украине. К слову, конфликт в соседней стране, наверное, наибольшее количество вопросов ставит именно в отношении Военно-воздушных сил.

Эффективность ВВС - тот аспект, который непрерывно гонит кровь к головному мозгу в штабах и на оборонных предприятиях. И потому тактика действий авиаторов в небе меняется быстрее, чем изменения фиксируются в наставлениях и учебниках.

Белорусские пилоты, так же как и летчики противоборствующих сторон, слету внедряют результативные приемы боевой работы в практику. Первостепенный момент - противодействие инструментам противоздушной обороны. Сегодня каждое учебное задание - это целая операция, в которой учитывается возможность маневренного выхода из зоны поражения различными ЗРК, полета на сверхмалых высотах, определяется порядок действий при повреждении борта, способы эвакуации экипажа. Выполнить и выжить - этот алгоритм применяли на недавней тренировке и вертолетчики. При этом учились использовать весь огневой потенциал.

Наши западные соседи в последнее время только и делают, что уверенно и радостно закупают танки. Россияне при этом отмечают: тяжелые машины довольно уязвимы от ударов с воздуха. Белорусские пилоты в последнее время интенсифицировали применение противотанковых ракет в ходе учений. Одна из наиболее эффективных - "Атака" (бронепробиваемость - 80 см).

Это одно из самых высокоточных оружий на данный момент. Пуск ведется летчиком-оператором с передней кабины, проводится целеуказание с помощью систем, установленных на вертолете. Упражнение считается сложным, так как даже в нормативы оценок входит либо "попал", либо "не попал". Летчик-оператор

Активно совершенствуется сегодня и начинка самолетов и вертолетов. В этом аспекте повышение живучести бортов на первом плане. Один из самых верных приятелей в воздухе - бортовой комплекс обороны "Витебск".

БКО "Витебск" способствует обнаружению и информированию экипажа о воздействии на него каких-то средств поражения, в частности, в инфракрасном спектре либо лазерном наведении, также обеспечивает его защиту. Установлены инфракрасные излучатели, которые создают большое инфракрасное пятно и уводят ракету в другую сторону от машины, обеспечивая безопасность экипажа. Станислав Столярчук, бортовой авиационный техник

Техническое совершенствование идет порой с глобальным прицелом на безопасность. Так, штурмовики белорусских ВВС недавно адаптировали к возможному применению тактического ядерного оружия. Подобное решение - мощнейший фактор сдерживания угроз в нашу сторону.

И все-таки в праздник ВВС хочется сказать и о полетах без оружия. Путь в небо все военные летчики начинают с планера - первого летательного аппарата в карьере. В Беларуси незабываемую практику получают в Бобруйске.

"Чувство полета вдохновляет тебя, появляются новые силы, новые эмоции. Сегодня я совершил свой первый самостоятельный вылет. Я был к нему готов, инструктор меня всему научил", - поделился курсант авиационного факультета Степан Лашковенко.