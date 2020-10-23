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Насколько опасен экстремизм в медиа и социальных сетях? О тех, кому не нужен диалог, - в "Клубе редакторов"
Острые и актуальные темы поднимают в своей дискуссии и ведущие медиаэксперты страны. Насколько сейчас проведение масштабного митинга безопасно? И как отдельные "журналисты" пытаются заработать на провокациях? О тех, кому не нужен диалог, а нужно лишь вывести людей на улицу. Стоит ли власти отвечать на подобное? А также насколько опасен экстремизм в медиа и социальных сетях? "Клуб редакторов" смотрите сразу после "Панорамы".
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