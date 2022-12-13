Насколько ощутимы льготы для многодетных семей в Беларуси?

Многие даже не в курсе, но на сегодняшний день многодетные семьи в Беларуси имеют право не только на семейный капитал и льготы на жилье, но и на субсидии на выплаты кредитов, льготы на воспитание и образование детей, налоговые льготы, право на еженедельный оплачиваемый выходной для одного из родителей, а также льготы для многодетных матерей.

Насколько ощутимы все эти меры, принимаемые государством, в проекте "Успеть до полуночи" на "Беларусь 1" рассказала Александра Никифорова - организатор конкурса красоты для многодетных женщин "Краса Беларуси" и по совместительству многодетная мама.

"Помощь государства ощутима, но когда я получила свидетельство о многодетности, я первое время вообще не знала, как им пользоваться. Не то чтобы было стыдно... Слава богу, у меня все здоровенькие дети, но иногда из-за экономии времени в детской поликлинике мне хотелось сказать: "Мы многодетные". Но даже тональность была настолько неуверенная… Но это мои детки, я их очень люблю. Я в ответе за них и я уверена, что смогу их воспитать хорошими людьми в нашем обществе. И что касается наших субсидий - да, они ощутимы, в любом случае ощутимы", - отметила Александра.

И в подтверждение своих слов привела пример об улучшении своих жилищных условий. После появления детей льготный кредит (прим. - льготы, предоставляемые молодым семьям, вкоторых оба или один из супругов находятся в возрасте до 31 года) каждый раз пересчитывался, и в конечном итоге женщина уже ничего не была должна.

Александра Никифорова особенно подчеркнула: когда рождаются дети для себя, как собственное продолжение, не цепляешься за слово "дайте".

Также она предложила государству создать какую-нибудь платформу для образования многодетных мам, дети которых уже подрастают. Платформа может находиться в любом месте. Для женщин это станет возможностью найти себя, реализоваться.