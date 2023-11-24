"Насколько пострадала Беларусь - в Европе не знает никто". В Минске обсуждают, как не допустить искажения истории и реабилитации нацизма

К сожалению, политики Швейцарии все больше приближаются к политике НАТО и продвижению войн. И мы как историки присутствуем здесь, чтобы продвигать идеи мира, политику дружбы, в том числе и с Беларусью. В Европе не знают, что во время Второй мировой войны погибло 27 млн советских людей. На сколько пострадала Беларусь, в Европе не знает никто. Многие факты фальсифицированы.

Давиде Росси, участник форума (Швейцария)