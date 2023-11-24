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"Насколько пострадала Беларусь - в Европе не знает никто". В Минске обсуждают, как не допустить искажения истории и реабилитации нацизма

"Нюрнбергский процесс и современное международное право". Масштабный международный форум в Минске - обсуждают, как в современных реалиях не допустить искажения истории и реабилитации нацизма. Состоялась научно-практическая конференция. Участники - эксперты, научные работники и представители госорганов из стран СНГ и Европы.


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К сожалению, политики Швейцарии все больше приближаются к политике НАТО и продвижению войн. И мы как историки присутствуем здесь, чтобы продвигать идеи мира, политику дружбы, в том числе и с Беларусью. В Европе не знают, что во время Второй мировой войны погибло 27 млн советских людей. На сколько пострадала Беларусь, в Европе не знает никто. Многие факты фальсифицированы.
Давиде Росси, участник форума (Швейцария)

Конкурс студенческих команд

Ко второму блоку форума относится конкурс студенческих команд университетов разных стран. В его рамках проходят игровые судебные заседания Международного уголовного суда. Для участия к состязаниям допущены 16 команд, три - в онлайн-формате.

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