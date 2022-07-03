Насколько современна, модернизирована, оснащена белорусская армия?

Модернизация белорусской армии - процесс необходимый и постоянный. Особенно тогда, когда активность НАТО на западном направлении усиливается. Перманентно появляются новые угрозы.



Мы вынесли определенные уроки из украинского конфликта, и на данном этапе есть четкое видение: какой должна быть наша армия, ее развитие и оснащение? Ставка, как известно, на мобильность, чтобы в случае угрозы нанести точный и непоправимый удар агрессору.



Белорусская армия - потенциал и мощность на основе свежих данных - в обзоре Виолетты Соколович. Аналитическая компания Global Firepower ежегодно составляет рейтинг армий мира. В 2022 году Беларусь заняла в нем 52-е место из 142 стран. В тройке лидеров по-прежнему остаются вооруженные силы США, России и Китая. При оценке военной мощи государств исследователи учитывали свыше 50 критериев, в том числе количество оружия, численность кадров и резервов, финансирование военной сферы и многие другие. А теперь разберем по критериям, все 50 рассматривать не будем, лишь самые понятные.





Военные резервы - 290 тысяч

Регулярная армия - 45 тысяч

На сегодня численность наших войск составляет почти 65 тысяч человек, из которых 45 тысяч - военнослужащие. Сюда входят сухопутные войска, военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны, а также силы специальных операций, вооружение, тыл, военные учебные заведения, организации и части, обеспечивающие обслуживание и охрану. В резерве почти 290 тысяч, из них 120 тысяч территориалы.

Авиация представлена многоцелевыми истребителями Су-30СМ и МиГ-29 различных модификаций, штурмовиками Су-25, учебно-боевыми машинами Як-130, военно-транспортными Ил-76 и Ан-26. Комплексы ПВО представлены зенитно-ракетными системами С-300, Тор-М2Э, "Стрела", ЗРК "Буг" и "Оса". Интересный факт: белорусские летчики установили 15 мировых рекордов по времени набора высоты на истребителе МиГ-29.

Но не будем загружать информацией, а отметим, что к таким показателям и таким возможностям Беларусь пришла не сразу, с возрастом. В начале 90-х армии у нас, можно сказать, не было. С одобрения Запада разрезалась лучшая боевая техника. Сокращалось все, что можно было по принципу "а давай и это". О престиже службы и говорить нечего. Порядка 20 долларов лейтенанты зарабатывали. И когда это все закончилось? Сразу после избрания Лукашенко Президентом. И что мы увидели, что военные - опора государства, армия у страны будет. Так оно и произошло, так и сейчас.

К сожалению, возможность большой войны в наше время не исключена. Неслучайно же ведущие военные державы мира - Россия, США и Китай - ежегодно выделяют сотни миллионов долларов на разработку, производство, модернизацию и закупку современной техники. Смотреть вокруг, наблюдать, делать выводы, требует от наших военных и Главнокомандующий. Мы вынесли определенные уроки из украинского конфликта, и на данном этапе есть четкое видение, какой должна быть наша армия, ее развитие и оснащение войск. Ставка - на мобильность.





Численность Сил специальных операций - больше 6 000

Соединения и воинские части ССО постоянно пополняются новой техникой. На вооружении бронетехника различных модификаций. Знакомые многим "Тигр", "Волат", "Кайман" - для ведения боевых действий, преодоления водных преград на плаву, а также для стрельбы по воздушным целям. Плюс современное стрелковое оружие, приборы ночного видения и системы связи.

Вооруженные Силы Беларуси уникальны по своей структуре. Боевой компонент нашей армии примерно в равной степени разделен на три части: сухопутные войска, Силы специальных операций, а также военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны. Но помним, что для обороны страны задействуются не только Вооруженные силы, но и другие формирования: внутренние войска, пограничники, органы госбезопасности, силы территориальной обороны. То есть мы готовы к ведению боевых действий любого формата.

Но давайте взглянем на ситуацию по другому. В военном деле есть такое понятие "стратегическое сдерживание". А эффективное сдерживание - это важнейший фактор недопущения войны. То есть потенциальный агрессор взвешивает вероятные для себя негативные последствия в случае нападения - возможную силу ответного удара и собственные потери. Если он - агрессор понимает, что противник способен нанести ему урон, то рубикон, понятно, никто не переходит. Так что, вывод сделать не трудно, лучше подготовленная армия - как элемент стратегического сдерживания.

Читайте также