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Насколько столичное образование готово к новому учебному году?

Образование Минска готово к новому учебному году. Задачи для практиков определили на педагогическом форуме "Столичное образование: точки роста и стратегии развития". Участие в нем приняла председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова.

В режиме онлайн к форуму подключились более 250 учреждений образования. С 1 сентября в силу вступают основные положения обновленного Кодекса об образовании. Новации касаются не только организации образовательного процесса, но и его качества. Много внимания гражданскому, патриотическому, духовно-нравственному воспитанию молодежи. Этот пласт ложится также на педагогов. В новом формате будут работать и дошкольные учреждения - тенденции в подготовке будущих первоклассников диктует новый образовательный стандарт. Он также вступает в силу с 1 сентября.

Система образования Беларуси во многом отличается в региональном аспекте, и Минск имеет свои особенности. Сегодня система образования - это подготовка кадров для всей страны, и в этой связи Минобразования совместно с комитетом Мингорисполкома и комитетами областей ведет целенаправленную работу, чтобы выпускники наших учреждений образования приходили в экономику по всей стране.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси
Много учителей являются новаторами. Много интересных наработок, и хочется, чтобы это максимально внедрялось в наших школах.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома

Августовская педконференция - традиционная площадка, чтобы сверить часы в канун нового учебного года, подвести итоги. Они у столичного образования солидные - об этом говорят итоги вступительной кампании. Лучшие педагоги и специалисты профильного комитета Мингорисполкома отмечены наградами за особые достижения в профессиональной деятельности.


Фото: pixabay.com

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