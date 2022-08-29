Насколько столичное образование готово к новому учебному году?

Образование Минска готово к новому учебному году. Задачи для практиков определили на педагогическом форуме "Столичное образование: точки роста и стратегии развития". Участие в нем приняла председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова.

В режиме онлайн к форуму подключились более 250 учреждений образования. С 1 сентября в силу вступают основные положения обновленного Кодекса об образовании. Новации касаются не только организации образовательного процесса, но и его качества. Много внимания гражданскому, патриотическому, духовно-нравственному воспитанию молодежи. Этот пласт ложится также на педагогов. В новом формате будут работать и дошкольные учреждения - тенденции в подготовке будущих первоклассников диктует новый образовательный стандарт. Он также вступает в силу с 1 сентября.